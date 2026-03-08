EDOUARD DELOIGNON GRANDIRA PLUS TARD

Traverse de Colombiers Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10

fin : 2026-04-10

Date(s) :

2026-04-10

Pourquoi grandira plus tard ? Aucune idée ! Entre Normandie, Cours Florent, Netflix et célibat, je vous raconte mes aventures avec humour et improvisation.

Si vous aussi vous vous demandez pourquoi grandira plus tard , à vrai dire… je ne sais pas vraiment.

La seule certitude, c’est qu’il m’arrive toujours des moments dingues.

De la Normandie au Cours Florent, du Cours Florent à Netflix, du couple au célibat… je vais vous raconter toutes ces aventures inexplicables et parfois inavouables, avec évidemment beaucoup d’humour, de bienveillance et une bonne dose d’improvisation.

PS Pour être honnête, je sais quand même pourquoi grandira plus tard .

C’est parce que j’adore sortir en boîte avec mes potes.

(Enfin… là, ils sont tous en couple, donc ils ne sortent plus !)

Alors, vous venez passer la soirée avec moi ?

Payant Réservation obligatoire. .

Traverse de Colombiers Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 76 76 zingazanga@ville-beziers.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Why grow up later ? I’ve no idea! Between Normandy, Cours Florent, Netflix and bachelorhood, I tell you about my adventures with humor and improvisation.

L’événement EDOUARD DELOIGNON GRANDIRA PLUS TARD Béziers a été mis à jour le 2026-03-06 par 34 ADT34