EDOUARD DELOIGNON GRANDIRA PLUS TARD

Traverse de Colombiers Béziers Hérault

Tarif : 36 – 36 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10

fin : 2026-04-10

Date(s) :

2026-04-10

Pourquoi grandira plus tard ? Aucune idée ! Entre Normandie, Cours Florent, Netflix et célibat, je vous raconte mes aventures avec humour et improvisation.

Si vous aussi vous vous demandez pourquoi grandira plus tard , à vrai dire… je ne sais pas vraiment.

La seule certitude, c’est qu’il m’arrive toujours des moments dingues.

De la Normandie au Cours Florent, du Cours Florent à Netflix, du couple au célibat… je vais vous raconter toutes ces aventures inexplicables et parfois inavouables, avec évidemment beaucoup d’humour, de bienveillance et une bonne dose d’improvisation.

PS Pour être honnête, je sais quand même pourquoi grandira plus tard .

C’est parce que j’adore sortir en boîte avec mes potes.

(Enfin… là, ils sont tous en couple, donc ils ne sortent plus !)

Alors, vous venez passer la soirée avec moi ?

Payant Réservation obligatoire. .

Traverse de Colombiers Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 76 76

English :

Why grow up later ? I’ve no idea! Between Normandy, Cours Florent, Netflix and bachelorhood, I tell you about my adventures with humor and improvisation.

German :

Warum wird später erwachsen ? Keine Ahnung! Zwischen Normandie, Cours Florent, Netflix und Single-Dasein erzähle ich Ihnen mit Humor und Improvisation von meinen Abenteuern.

Italiano :

Perché crescere più tardi ? Non ne ho idea! Tra la Normandia, Cours Florent, Netflix e l’essere single, vi racconto le mie avventure con umorismo e improvvisazione.

Espanol :

¿Por qué crecer más tarde ? No tengo ni idea Entre Normandía, Cours Florent, Netflix y la soltería, te cuento mis aventuras con humor e improvisación.

L’événement EDOUARD DELOIGNON GRANDIRA PLUS TARD Béziers a été mis à jour le 2025-11-01 par 34 OT BEZIERS MEDITERRANEE