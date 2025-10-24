EDOUARD DELOIGNON – LE CORUM – SALLE PASTEUR Montpellier

EDOUARD DELOIGNON Début : 2025-12-13 à 20:00. Tarif : – euros.

Edouard Deloignon grandira plus tard J’ai toujours eu cette sensation d’être un peu décalé par rapport aux autres, plus j’avance dans la vie et plus ça se vérifie. Vous savez quoi? J’ai décidé que c’était ok.Et si on ne prenait pas les choses au sérieux ?Avec son énergie, son talent et sa répartie, Edouard vous propose une expérience unique. 1h30 de lâcher prise, pour rire… ensemble !Edouard Deloignon est LA nouvelle star de l’humour et cumule plus de 150 millions de vues avec ses vidéos.Auteur: Edouard Deloignon, Jonathan DemayoMetteur en scène : Nicolas VitalA partir de 16 ans

LE CORUM – SALLE PASTEUR Esplanade Charles de Gaulle 34000 Montpellier 34