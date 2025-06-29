EDOUARD DELOIGNON – PALAIS DES CONGRES DE LORIENT Lorient

EDOUARD DELOIGNON Début : 2026-04-30 à 20:30. Tarif : – euros.

ATTENTION CE SHOW NE SE JOUE PAS AU THEATRE A L’OUEST MAIS DANS UNE AUTRE SALLE !Ancien basketteur, ancien animateur Club Med, ancien du Cours Florent ! Edouard a eu mille vies ! Et il a plein de choses à vous raconter de ses jeunes années en Normandie aux planches du Jamel Comedy Club !Préparez-vous à une bonne dose d’énergie, d’improvisation et d’anecdotes croustrillantes sur la vie de ce jeune humoriste plein d’avenir.-Prix du public festival Nord de rire-Prix du public Rire en Seine -Vainqueur Dracomedy Club-Vainqueur Comedy Mouv-Prix du public Mondeville sur rire

PALAIS DES CONGRES DE LORIENT QUAI GUSTAVE MANSION 56100 Lorient 56