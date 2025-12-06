EDOUARD DELOIGNON – SALLE DES CONCERTS Le Mans

EDOUARD DELOIGNON Début : 2025-12-06 à 21:00. Tarif : – euros.

J’ai toujours eu cette sensation d’être un peu décalé par rapport aux autres, j’avance dans la vie et plus j’avance dans la vie plus ça se vérifie.Vous savez quoi? J’ai décidé que c’était ok.Et si on ne prenait pas les choses au sérieux ?Avec son énergie, son talent et sa répartie, Edouard vous propose une expérienceunique. 1h30 de lâcher prise, pour rire… ensemble !Edouard Deloignon est LA nouvelle star de l’humour et cumule plus de 150 millions de vues avec ses vidéos.Auteur: Edouard Deloignon, Jonathan Demayo Metteur en scène : Nicolas Vital

SALLE DES CONCERTS 58 RUE DU PORT 72000 Le Mans 72