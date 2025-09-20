Edouard Goerg, artiste singulier et son castel du Pradon Ste Rose Office du Tourisme. Callian Callian

Edouard Goerg, artiste singulier et son castel du Pradon Ste Rose Samedi 20 septembre, 14h30 Office du Tourisme. Callian Var

gratuit, réservation obligatoire, groupe de 15 personnes maximum

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T15:45:00

Fin : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T15:45:00

En 1957, Edouard Goerg, artiste des plus singuliers du XXème siècle, graveur remarquable et peintre reconnu, associé à l’Ecole de Paris et à l’Expressionnisme lyrique, avait élu domicile et établi son atelier au château du Pradon Ste Rose, pour continuer en toute sérénité à peindre, à dessiner.

Découverte commentée des oeuvres exposées et du castel du XIXème.

Office du Tourisme. Callian Château Goerg. Callian 83 Callian 83440 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « callianaufildutempsassociation@gmail.com »}] Parking à proximité. Accès PMR

Journées européennes du patrimoine 2025

Jacques Béranger/ CAFDT