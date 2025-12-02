Édouard III Comédie CDN de Reims Reims

Édouard III

Texte William Shakespeare • Traduction Jean-Michel Déprats et Jean-Pierre Vincent • Mise en scène Cédric Gourmelon

Inédit de William Shakespeare n’ayant jamais été joué en France, Édouard III nous replonge dans le règne de ce Roi du XIVème siècle, partit à la conquête du trône français. Séduit par l’originalité et la richesse de style de ce texte hybride, oscillant entre poésie et tragi-comédie, Cédric Gourmelon met en scène une pièce d’amours et de combats, marquée par les légendes arthuriennes, où l’intrigue s’ouvre en huis-clos romantique et se déploie jusqu’aux champs de batailles de la Guerre de Cent ans. Pour nous accompagner dans la découverte de cette nouvelle pièce, la troupe de dix acteurs et actrices nous offrent un spectacle épique, vivifiant et généreux pensé comme un hommage au théâtre élisabéthain.

Cette nuit me suffira à peine pour raconter

La folie de ce siège contre un fidèle amour ;

Avant que le soleil ne dore le ciel d’orient,

Nous le réveillerons par notre martial chant.

William Shakespeare, Édouard III

Tout public dès 14 ans

Durée estimée 3h10 (entracte compris) .

