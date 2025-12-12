EDOUARD LEFROUSSARD – THEATRE DU MARAIS Paris

EDOUARD LEFROUSSARD Début : 2026-02-15 à 15:00. Tarif : – euros.

EDOUARD LEFROUSSARDThéâtre pour enfants (de 3 à 6 ans)Edouard Lefroussard est un jeune garçon de 9 ans qui a peur de tout ! Tout le temps ! Pas de bol, son nom de famille ne l’aide pas !Ses parents décident de l’envoyer chez les scouts dans l’espoir qu’il vive des aventures pour devenir plus courageux… et il va être servi ! La Cheftaine Mlle Patatier va lui donner une mission bien particulière…Traverser la forêt interdiiiiiiiite !!!!Avec l’aide des enfants, il devra faire preuve de courage pour affronter ses peurs et parvenir à son but. Sur son chemin, il va faire la rencontre de personnages mystérieux tels que Dame feuillage « l’âme de la forêt », ou encore l’excentrique YaniK le Moustique. Clac-Chicot le dentier qui parle trop et l’incroyable chauve-souris Reine de la nuit , de son vrai nom Katy Perrimée. Sans oublier le Mage Uscule, un passionné de jeux, qui devant aucun défi, jamais ne recule !Ce que ne sait pas Edouard, c’est que chacune de ces rencontres va changer sa vie à tout jamais !??Un spectacle musical frissonnant et drôlement effrayant où les enfants partent à l’aventure pendant 60 minutes.Et vous, Êtes vous prêts à rire de vos peurs ?!Artiste : Matéo WalderAuteurs : Elza Pontonnier, Antoine Boussard

Vous pouvez obtenir votre billet ici

THEATRE DU MARAIS 37, rue Volta 75003 Paris 75