Edouard Pennes & Julien Cattiaux ‘Django afternoon’ au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris

À deux, ils recréent la magie du swing manouche, où chaque note raconte une histoire et chaque accord rend hommage au maître.

Une rencontre musicale chaleureuse et inspirée, pour tous ceux qui aiment la virtuosité et l’émotion du jazz manouche.

Edouard Pennes : guitare solo

Julien Cattiaux : guitare rythmique

Le 38Riv :

Situé en plein coeur du Marais, le 38Riv est un club de jazz et bar intimiste. C’est le lieu de toutes les rencontres musicales : du jazz au latin jazz en passant par le funk et le baroque. Sa cave voutée du 12e siècle offre une acoustique chaleureuse et authentique.

Autour de Django Reinhardt — Retrouvez Édouard Pennes en duo pour un hommage intimiste à Django Reinhardt.

Le dimanche 08 mars 2026

de 17h00 à 18h00

payant

Tarif en ligne : 17 à 22 euros

Tarif sur place : 20 à 25 euros.

Public jeunes et adultes.

38Riv Jazz Club 38, rue de rivoli 75004 Paris

https://38riv.com/ +33954273661 contact@38riv.com https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/ https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/



