Edouard Pignon Exposition d’une donation

Rue de l’hospice Saint-Roch Issoudun Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-02-14

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-02-14 2026-05-02 2026-09-01

En 2024, le Musée de l’Hospice Saint-Roch a été le bénéficiaire d’une exceptionnelle donation de 58 peintures d’Édouard Pignon (1905-1993), figure majeure de la Nouvelle École de Paris et acteur principal de la peinture figurative en France de l’après-guerre jusqu’aux années 1980.

Cette généreuse contribution, offerte par Nicolas Pignon, fils de l’artiste et principal détenteur de son œuvre, vient enrichir un fonds que le musée construit depuis plus de trente-cinq ans à travers des expositions monographiques emblématiques Les Hommes de la Terre Haute Tension (1987), Édouard Pignon, Dessins, carnets et peintures (2000), ou encore Édouard Pignon, du rythme entre les choses (2005). .

Rue de l’hospice Saint-Roch Issoudun 36100 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 21 01 76 musee@issoudun.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The museum presents some sixty works by eleven artists from the 20th to 21st centuries, through a selection of pieces, most of them previously unseen, that have entered the collections in the last ten years, between 2015 and 2025.

L’événement Edouard Pignon Exposition d’une donation Issoudun a été mis à jour le 2026-02-09 par BERRY