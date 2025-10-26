Édouard Pignon la quête de la réalité, portrait en zigzag

Rue de l’Hospice Saint-Roch Issoudun Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-26 15:30:00

fin : 2026-03-26 18:30:00

Date(s) :

2026-03-26

Par les élèves du Lycée Balzac d’Alembert d’Issoudun, sur un projet de Nadia Debeuré, professeure de français, avec le comédien Thomas Perriau Bébon et la danseuse et chorégraphe Louise Cazy

́ ‘ – ️ | Le Musée de l’Hospice Saint-Roch Issoudun vous propose une pièce de théâtre dansée sur l’exposition d’Édouard Pignon, par les élèves du Lycée Balzac d’Alembert d’Issoudun avec le comédien Thomas Perriau Bébon et la danseuse et chorégraphe Louise Cazy.

Sam. 26 oct. 2025 au dim. 18 mai 2025

⏰ 15h30 et 18h30

️ Réservation conseillée

Musée de l’Hospice Saint-Roch rue de l’Hospice Saint-Roch 36100 Issoudun .

Rue de l’Hospice Saint-Roch Issoudun 36100 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 21 01 76

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English :

By students at Lycée Balzac d’Alembert in Issoudun, based on a project by French teacher Nadia Debeuré, with actor Thomas Perriau Bébon and dancer/choreographer Louise Cazy

L’événement Édouard Pignon la quête de la réalité, portrait en zigzag Issoudun a été mis à jour le 2026-03-13 par OT Pays d’Issoudun