Education aux médias : Que savons-nous de l’intelligence artificielle ? Bibliothèque des Batignolles Paris

Yanis Sebaï, Malak Zoudani et Younes El Hadri, étudiants de l’ESCP Business School, et la bibliothèque des Batignolles vous invitent à un atelier ludique pour en savoir plus sur l’intelligence artificielle :

Sous forme de quizz et de différents jeux, les enfants seront amenés à s’interroger sur ses usages, ses avantages et inconvénients. Comment différencier inspiration et plagiat.

Seront également abordées les alternatives possibles aux intelligences artificielles pour les travaux scolaires et la vie quotidienne.

Les participants verront aussi comment se protéger des fausses informations créées par IA.

Atelier ludique proposé et animé par Yanis Sebaï, Malak Zoudani et Younes El Hadri de l’équipe Bibl’IA(ESCP) –

Mercredi 4 mars – 16h30 – dès 8 ans – salle bleue

Le mercredi 04 mars 2026

de 16h30 à 17h30

gratuit sous condition

Sur inscription auprès des bibliothécaires

Public enfants et jeunes. A partir de 8 ans.

Bibliothèque des Batignolles 18, rue des Batignolles 75017 Paris

+33144691830 bibliotheque.batignolles@paris.fr https://www.facebook.com/laBibliothequeBatignolles/ https://www.facebook.com/laBibliothequeBatignolles/



