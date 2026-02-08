Education aux médias : Que savons-nous de l’intelligence artificielle ? Bibliothèque des Batignolles Paris
Education aux médias : Que savons-nous de l’intelligence artificielle ? Bibliothèque des Batignolles Paris mercredi 4 mars 2026.
Yanis Sebaï, Malak Zoudani et Younes El Hadri, étudiants de l’ESCP Business School, et la bibliothèque des Batignolles vous invitent à un atelier ludique pour en savoir plus sur l’intelligence artificielle :
Sous forme de quizz et de différents jeux, les enfants seront amenés à s’interroger sur ses usages, ses avantages et inconvénients. Comment différencier inspiration et plagiat.
Seront également abordées les alternatives possibles aux intelligences artificielles pour les travaux scolaires et la vie quotidienne.
Les participants verront aussi comment se protéger des fausses informations créées par IA.
Atelier ludique proposé et animé par Yanis Sebaï, Malak Zoudani et Younes El Hadri de l’équipe Bibl’IA(ESCP) –
Mercredi 4 mars – 16h30 – dès 8 ans – salle bleue
Le mercredi 04 mars 2026
de 16h30 à 17h30
gratuit sous condition
Sur inscription auprès des bibliothécaires
Public enfants et jeunes. A partir de 8 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-03-04T17:30:00+01:00
fin : 2026-03-04T18:30:00+01:00
Date(s) : 2026-03-04T16:30:00+02:00_2026-03-04T17:30:00+02:00
Bibliothèque des Batignolles 18, rue des Batignolles 75017 Paris
+33144691830 bibliotheque.batignolles@paris.fr https://www.facebook.com/laBibliothequeBatignolles/ https://www.facebook.com/laBibliothequeBatignolles/
Afficher la carte du lieu Bibliothèque des Batignolles et trouvez le meilleur itinéraire