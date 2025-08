Éducation et santé : les parents face aux écrans invasifs Bibliothèque Thabor-Lucien Rose Rennes

dans la limite des places disponibles

On commence à connaitre les impacts du numérique sur la santé et l’éducation.

Pour être guidé, découvrez une projection de contenus sur la gestion de l’écran de l’enfant et de l’ado dans la famille, suivie d’échanges.

Samedi 13 décembre 2025, 15h30-17h00

Début : 2025-12-13T15:30:00.000+01:00

Fin : 2025-12-13T17:00:00.000+01:00

http://bibliotheques.rennes.fr 02 23 62 26 41

Bibliothèque Thabor-Lucien Rose 11, square Lucien Rose 35000 Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35064 Ille-et-Vilaine

bibliotheque.lucien.rose@ville-rennes.fr 02 23 62 26 41