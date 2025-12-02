Éducation, éthique, environnement : l’IA est entrée en piste ! Un numéro sans danger ? Le Plongeoir, Pôle National Cirque Le Mans

Éducation, éthique, environnement : l’IA est entrée en piste ! Un numéro sans danger ?

Le Mans Université et La Maison de l’Europe vous invitent à une conférence citoyenne consacrée aux impacts éducatifs, cognitifs, sociologiques, écologiques et éthiques de l’Intelligence Artificielle. Elle se tiendra au Plongeoir, pôle national cirque du Mans, le mardi 2 décembre à 18h15

L’IA a très récemment fait irruption dans nos vies quotidiennes et tous les usages semblent permis. Comme lors de l’arrivée d’internet, certaines catégories d’âge l’utilisent déjà à merveille, tandis que d’autres y sont totalement opposées. Dans le monde de l’éducation, comment l’IA peut-elle être complémentaire de l’enseignement, de la formation et de la recherche (si cela est possible) ? Alors que les universités, peu importe leur localisation, transmettent des savoirs, des concepts, des travaux… l’IA ne représente-t-elle pas un danger, en risquant de faire disparaître la pensée critique, la réflexion et la recherche ?

Venez en discuter lors de la conférence citoyenne Éducation, éthique, environnement : l’IA entre en piste dans nos vies, un numéro sans danger ? , le mardi 2 décembre à partir de 18h15 au Plongeoir, pôle national cirque du Mans (chapiteau)

Échangez avec des intervenants issus de différents domaines, posez vos questions et partagez votre point de vue.

Au programme

Dimension européenne réglementation et AI Act avec David CORMAND

Député européen, Groupe des Verts/Alliance libre européenne. Initiateur d’un collectif transpartisan regroupant des personnalités politiques et citoyennes pour proposer un cadre de régulation de l’IA.

IA et éducation opportunités et limites pour l’enseignement supérieur avec Marie DAVID

Maîtresse de conférences à l’INSPE Académie de Nantes Laboratoire Centre nantais de sociologie CENS UMR6025.

Enjeux techniques et biais de l’IA avec Pierre CARTIER

Ingénieur informatique et intelligence artificielle, fondateur de Plaiades et membre de Le Mans school of IA. Ambassadeur IA pour le ministère Enjeux techniques et biais de l’IA.

IA responsable avec Arnaud USCLAT

Directeur Général emundi l’offre de conseil en numérique responsable du goupe Ctrl-a

La conférence sera modérée par Sébastien IKSAL, Vice-Président délégué au Numérique de Le Mans Université Professeur en Informatique à Laboratoire d’Informatique de l’Université du Mans.

Cet évènement est organisé par Le Mans Université et la Maison de l’Europe, dans le cadre de l’alliance européenne d’université COLOURS. .

Le Plongeoir, Pôle National Cirque 6 Boulevard Winston Churchill Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire colours@univ-lemans.fr

English :

Le Mans Université and La Maison de l’Europe invite you to a citizen’s conference on the educational, cognitive, sociological, ecological and ethical impacts of Artificial Intelligence. It will be held at Le Plongeoir, the national circus center in Le Mans, on Tuesday December 2 at 6:15pm

