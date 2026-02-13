Éducation financière : Sommes-nous programmés à gérer notre argent ?, Terre des sciences, Angers

Éducation financière : Sommes-nous programmés à gérer notre argent ? Mercredi 25 mars, 17h00 Terre des sciences Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-25T17:00:00+01:00 – 2026-03-25T18:30:00+01:00

L’éducation financière dépend-elle vraiment de notre milieu social, de notre culture ou de notre genre ? Sommes-nous libres de construire notre patrimoine ou héritons-nous surtout d’un destin déjà tracé ? Et dans quelle mesure notre éducation influence-t-elle nos choix professionnels et financiers ?

Invité·e·s :

• Florent Rombourg, maitre de conférences en droit public à Nantes Université

• Pascale Moulevrier, Professeur de sociologie à l’Université de Nantes Chercheur au CENS CNRS

• Geoffroy Ayele Ologou, doctorant en économie au Granem à l’Université d’Angers

Terre des sciences 2 Rue Joseph Lakanal, 49045 Angers

