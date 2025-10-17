Education populaire et solidarité quel chemin pour un avenir humain ? Mairie des 1er et 7e arrondissements Marseille 1er Arrondissement

Education populaire et solidarité quel chemin pour un avenir humain ? Mairie des 1er et 7e arrondissements Marseille 1er Arrondissement vendredi 17 octobre 2025.

Education populaire et solidarité quel chemin pour un avenir humain ?

Vendredi 17 octobre 2025 de 17h à 20h. Mairie des 1er et 7e arrondissements 61 La Canebière Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-17 17:00:00

fin : 2025-10-17 20:00:00

Date(s) :

2025-10-17

Dans le cadre de son année anniversaire (80 ans de solidarité populaire), la fédération des Bouches du Rhône du Secours Populaire vous invite à son séminaire populaire.

Dans le cadre de son année anniversaire (80 ans de solidarité populaire), la fédération des Bouches du Rhône du Secours Populaire vous invite à son séminaire populaire.



Dans un contexte de crises humanitaires, démocratiques, écologiques, mondiales, l’éducation populaire apparaît comme un levier permettant de faire de la solidarité un acte citoyen.



Pourquoi et comment rendre chacun-e acteur, auteur et penseur d’une société solidaire, aller au-delà de nos actions quotidiennes, participer à une transformation du monde ?



Les bénévoles et personnes accompagnées du secours populaire partageront leurs contributions à notre démarche d’éducation populaire avec l’appui de Philippe Pujol, écrivain, Francis Milliasseau, sociologue, Farida Benchaa, secrétaire générale du SPF13, Anne-Marie Bernard, secrétaire départementale au SPF13.



Les débats seront animés par Hervé Godard, journaliste. .

Mairie des 1er et 7e arrondissements 61 La Canebière Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur contact@spf13.org

English :

As part of its anniversary year (80 years of popular solidarity), the Bouches du Rhône federation of Secours Populaire invites you to its popular seminar.

German :

Im Rahmen seines Jubiläumsjahres (80 Jahre Volkssolidarität) lädt der Verband der Bouches du Rhône des Secours Populaire Sie zu seinem Volksseminar ein.

Italiano :

Nell’ambito del suo anniversario (80 anni di solidarietà popolare), la federazione Bouches du Rhône del Secours Populaire vi invita al suo seminario popolare.

Espanol :

En el marco de su año de aniversario (80 años de solidaridad popular), la federación de Bouches du Rhône de Secours Populaire le invita a su seminario popular.

L’événement Education populaire et solidarité quel chemin pour un avenir humain ? Marseille 1er Arrondissement a été mis à jour le 2025-09-23 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille