Éducoforest Ferme de Braquemont Poussay

Éducoforest

Ferme de Braquemont 130 rue de la Croix de Padron Poussay Vosges

Début : Vendredi Vendredi 2026-04-10 09:00:00

fin : 2026-04-11 18:00:00

Date(s) :

2026-04-10

Organisé par le CFA/CFPPAF du Campus de Mirecourt Agricole et Forestier .

Au programme, deux journées d’animations et de démonstrations autour des métiers de la forêt. Venez également découvrir les différentes formations proposées par le Campus de Mirecourt en relations avec ces métiers.

A découvrir durant cet évènement Timbersport par Lumberjack, démonstrations de machines forestières, exposition de matériel et machines forestières, animations pédagogiques et professionnels, job dating et rencontres entre professionnels de la filière forêt/bois et bien d’autres choses encore.

Inscription et informations pas téléphone ou mail.

Restauration et buvette sur place.Adultes

Ferme de Braquemont 130 rue de la Croix de Padron Poussay 88500 Vosges Grand Est +33 6 69 09 36 14 educoforest@gmail.com

English :

Organized by the CFA/CFPPAF Campus de Mirecourt Agricole et Forestier .

On the program: two days of events and demonstrations focusing on forestry professions. Come and discover the different training courses offered by the Mirecourt Campus in relation to these trades.

To discover during this event: Timbersport by Lumberjack, demonstrations of forestry machines, exhibition of forestry equipment and machines, educational and professional animations, job dating and meetings between professionals of the forestry/wood industry and many other things.

Registration and information by phone or e-mail.

Catering and refreshments on site.

L’événement Éducoforest Poussay a été mis à jour le 2025-11-25 par OT MIRECOURT