ÉDUCTOUR OFFICE DE TOURISME MONT LOZÈRE LE LAC AUTREMENT Poteau de randonnée pisciculture Villefort

ÉDUCTOUR OFFICE DE TOURISME MONT LOZÈRE LE LAC AUTREMENT

Poteau de randonnée pisciculture Lac de Villefort Villefort Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Demi-journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-31 14:00:00

fin : 2026-03-31

Date(s) :

2026-03-31

L’Office de tourisme Mont Lozère organise un éductour au lac de Villefort, mardi 31 mars à 14h, ouvert à nos partenaires et aux habitants de la communauté de communes.

Pour (re)découvrir le lac et des activités parfois méconnues comme le parcours de santé, l’application Freetness, le géocaching. Présentation de l’Atlas de la Biodiversité Communale par le Parc national des Cévennes.

Sur réservation

L’Office de tourisme Mont Lozère organise un éductour au lac de Villefort, mardi 31 mars à 14h, ouvert à nos partenaires professionnels du tourisme et aux habitants de la communauté de communes.

Cet après-midi convivial est une façon originale de (re)découvrir le lac et des activités parfois méconnues, comme le parcours de santé, l’application Freetness ou encore le géocaching. Une présentation de l’Atlas de la Biodiversité Communale par le Parc national des Cévennes est également prévue.

Inscription gratuite mais obligatoire au 04 66 46 87 30 ou via le formulaire (QR code). .

Poteau de randonnée pisciculture Lac de Villefort Villefort 48800 Lozère Occitanie +33 4 66 46 87 30 contact@destination-montlozere.fr

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English :

The Mont Lozère Tourist Office is organizing an eductour to Lac de Villefort, on Tuesday March 31 at 2pm, open to our partners and residents of the communauté de communes.

To (re)discover the lake and its sometimes little-known activities, such as the fitness trail, the Freetness application and geocaching. Presentation of the Atlas of Communal Biodiversity by the Cévennes National Park.

By reservation only

L’événement ÉDUCTOUR OFFICE DE TOURISME MONT LOZÈRE LE LAC AUTREMENT Villefort a été mis à jour le 2026-03-17 par 48-OT Mont Lozere