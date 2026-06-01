Éduquer le regard. Visite guidée entre le jardin Garzoni et le parc de Pinocchio, Parco Policentrico Collodi: Giardino di Villa Garzoni e Parco di Pinocchio, Collodi

Éduquer le regard. Visite guidée entre le jardin Garzoni et le parc de Pinocchio 6 et 7 juin Parco Policentrico Collodi: Giardino di Villa Garzoni e Parco di Pinocchio Pistoia

Billet 19€ plein et 17€ réduit pour l’entrée au jardin et à la maison des papillons. Les événements que vous trouverez à l’intérieur sont ouverts aux visiteurs et sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:30:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00

SAMEDI 6 JUIN 2026

Jardin Garzoni – Le théâtre du regard

10 h – Hall d’entrée (accueil des participants)

Salutation introductive sur le thème annuel APGI, consacré à la vue et aux pratiques du regarder.

Intervention du professeur Arch. Maria Adriana Giusti, membre du comité scientifique APGI et curatrice scientifique du projet PNRR de restauration du jardin Garzoni.

12h30 environ

Parcours dans le jardin, avec le soutien des guides, qui accompagneront les visiteurs à la découverte des principaux dispositifs scénographiques et prospectifs.

À partir de l’écran placé au-delà de l’entrée (déjà prévu dans une précédente occasion APGI) et avec l’aide d’un télescope pour l’observation du masque anamorphe au centre du théâtre d’eau, les participants seront guidés dans la lecture du Jardin Garzoni comme un véritable théâtre de la vision.

17h30

Moment de retour et comparaison finale.

DIMANCHE 7 JUIN 2019

VISITES GUIDÉES À PARTIR DE 10h30 TOUTE LA JOURNÉE

Parcours dans le jardin, avec le soutien des guides, qui accompagneront les visiteurs à la découverte des principaux dispositifs scénographiques et prospectifs.

À partir de l’écran placé au-delà de l’entrée (déjà prévu dans une précédente occasion APGI) et avec l’aide d’un télescope pour l’observation du masque anamorphe au centre du théâtre d’eau, les participants seront guidés dans la lecture du Jardin Garzoni comme un véritable théâtre de la vision.

Parco Policentrico Collodi: Giardino di Villa Garzoni e Parco di Pinocchio piazza della Vittoria 1, 51012 COLLODI Collodi 51012 Pistoia Toscana +39 3913560436 https://www.pinocchio.it/ Un monument vert unique en Europe dans lequel se trouvent des échos et des inspirations communes avec des jardins comme celui du Palais de Caserte ou celui de Wihlelmshohe à Cassel. Le Jardin Historique Garzoni est un charme du XVIIIe siècle, presque intact jusqu’à nous. Le Jardin Historique Garzoni ne fait qu’un avec la Villa (en restauration, non visitable) Ici, la mère de Carlo Lorenzini/Collodi Angiolina Orzali a travaillé comme une jeune fille et y a rencontré son futur mari, Domenico Lorenzini. Le complexe fait partie intégrante du Parc Polycentrique Collodi-Collodi Pinocchio avec le Parc Monumental adjacent de Pinocchio. Le Jardin Historique Garzoni fait partie de la Via Europea dei Giardini Storico.

SAMEDI 6 JUIN 2026

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