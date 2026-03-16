EDWARD BACHMANN ET BOURBON STREET Montazels samedi 11 avril 2026.
Début : 2026-04-11 18:30:00
Emerveillé par le lieu et par l’enthousiasme du public en 2025, Edward a souhaité revenir à la Chapellerie avec une nouvelle formation pour revisiter les standards Blues, Country, Rockabilly et Roots américains.
Edward Bachmann voix, guitare
J-M Bousquet guitare
R Devore voix harmonie, basse
A Van de Kerkhof batterie, accordéon
Participation libre, au chapeau
Restauration avec Douceurs d’or
Avenue de la Gare Montazels 11190 Aude Occitanie capelartassociation@gmail.com
English :
Amazed by the venue and the enthusiasm of the audience in 2025, Edward decided to return to La Chapellerie with a new line-up to revisit American Blues, Country, Rockabilly and Roots standards.
Edward Bachmann vocals, guitar
J-M Bousquet guitar
R Devore harmony vocals, bass
A Van de Kerkhof drums, accordion
Free participation, by the hat
Catering with Douceurs d?or
L’événement EDWARD BACHMANN ET BOURBON STREET Montazels a été mis à jour le 2026-03-16 par A.D.T. de l’Aude 11 OT Limouxin