ÉFEA Days – Spécial production laitière, Ferme expérimentale de Derval (44), Derval

ÉFEA Days – Spécial production laitière 17 février – 14 avril Ferme expérimentale de Derval (44) Loire-Atlantique
Sur inscription.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-02-17T14:00:00+01:00 – 2026-02-17T16:00:00+01:00
Fin : 2026-04-14T10:00:00+02:00 – 2026-04-14T12:00:00+02:00
Plusieurs rencontres possibles
- Le mardi 17 février 2026 à partir de 14 h
- Le vendredi 20 mars 2026 à partir de 10 h
- Le mardi 14 avril 2026 à partir de 10 h
Rendez-vous à la Ferme expérimentale de Derval (15 La Touche, 44590 DERVAL).
Contactez-nous pour que l’on se retrouve en visio si vous êtes dans l’incapacité de venir au centre de formation.
Au programme
Visite du site.
Présentation de nos formations
- Certificat de spécialisation conduite d’un élevage bovin lait
- BPREA Polyculture élevage
- Parcours de compétences élevage
Modalités d’entrée en formation (type de contrat,les aides, la rémunération…)
Temps d’échange individuel sur votre projet de formation pour ceux qui le souhaitent.
Ferme expérimentale de Derval (44) ferme expérimentale, DERVAL Derval 44590 Loire-Atlantique Pays de la Loire formation-insertion@pl.chambagri.fr 02 53 46 60 53
Envie de vous former à la production laitière ? Venez à la rencontre de nos conseillères pendant 2 h pour échanger sur votre projet.