Finistère

Début : 2025-06-03 19:00:00

2025-06-03

La Bibliothèque Municipale de Carhaix propose une animation sur l’histoire de la musique bretonne dans la seconde moitié du XXème siècle.

Cette soirée de présentation et de discussions aura lieu le

Mardi 3 juin 2025 à 19h

L’entrée est gratuite et sans réservation.

Elle sera animée par Michel Toutous, sonneur, auteur d’un livre sur Gilles Servat, paru aux éditions Ouest-France en 2022, et chroniqueur spécialisé sur la musique bretonne dans la revue Ar Men.

la musique traditionnelle et les musiques actuelles. Il nous contera l’histoire passionnante de cette période de bouillonnement musical ( Birvilh breizhat ) qui a fait office de passerelle entre Gilles Servat, Diaouled Ar Menez, Ar Men. .

Château Rouge 40, rue des Martyrs

Carhaix-Plouguer 29270 Finistère Bretagne +33 2 98 93 37 34

