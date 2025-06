EFFERVESCENCE – Rungis Piano-Piano 6e édition Le Théâtre de Rungis Rungis 4 octobre 2025

EFFERVESCENCE – Rungis Piano-Piano 6e édition Le Théâtre de Rungis Rungis Samedi 4 octobre, 11h00 Billetterie: Tarif plein 20.49€ – Tarif Réduit 15.44€ – Gratuit pour les moins de 10 ans

Récital à 2 pianos

Olha Chipak & Oleksiy Kuschnir

Le fascinant duo de pianistes ukrainiens Olha Chipak et Oleksiy Kushnir nous propose un programme enchanteur fait de transcription et de paraphrase d’œuvres phares. Un programme enthousiasmant et virtuose !

Mozart : Sonate pour 2 pianos en ré majeur K. 448

Liszt : Réminiscences de Don Juan

Ravel/Boubelnikov : Alborada del Gracioso

Chasins : Carmen Fantaisie

https://rungispianopiano-festival.com/edition-2025/effervescence/

Le Théâtre de Rungis 1, place du Général-de-Gaulle 94150 Rungis Rungis 94150 Val-de-Marne