Effervescences Caribéennes Périgueux

9 Place Saint-Silain Périgueux

2025-07-16

2025-08-21

2025-07-16

L’association culturelle L’Art Gonds Tout présente l’exposition éphémère « EFFERVESCENCES CARIBEENNES ». Cette exposition vous invite à découvrir la création contemporaine des Antilles, mettant à l’honneur des artistes Martiniquais et Guadeloupéens.

À travers des œuvres variées, l’exposition explore les influences culturelles et artistiques des Caraïbes, offrant un aperçu unique de la richesse et de la diversité de cette région. Les visiteurs auront l’occasion d’apprécier des créations qui reflètent l’identité et l’héritage des artistes, tout en favorisant un échange culturel enrichissant.

Ne manquez pas cette opportunité de plonger dans l’univers vibrant et coloré des Antilles, où l’art et la culture se rencontrent pour créer une expérience inoubliable .

lartgondstout@laposte.net

