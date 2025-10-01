EfferveScience #30 23 rue Robert COLLET Le Mans

EfferveScience #30 23 rue Robert COLLET Le Mans mercredi 1 octobre 2025.

EfferveScience #30

23 rue Robert COLLET 23 Rue Robert Collet Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-01 09:00:00

fin : 2025-10-30

Date(s) :

2025-10-01

Vulgarisation de la culture scientifique et technique au Mans

EfferveScience « Fêtons la curiosité! », célèbre sa 30ème édition le mercredi 1er octobre 2025, à partir de 14h30 à la maison pour tous Jean-Moulin, avec une inauguration à 17h30. Ce projet, développé collectivement depuis 30 ans, vise à interroger, expérimenter et comprendre la science pour approfondir les connaissances et forger un esprit critique.

Pour cette édition spéciale, un « best of » des thèmes des trois dernières décennies sera proposé, incluant animations, spectacles, conférences, expériences, une sortie à la Cité des Sciences, et une boom scientifique en clôture. » .

23 rue Robert COLLET 23 Rue Robert Collet Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 47 48 64

English :

Popularizing scientific and technical culture in Le Mans

German :

Popularisierung der wissenschaftlichen und technischen Kultur in Le Mans

Italiano :

La divulgazione della cultura scientifica e tecnica a Le Mans

Espanol :

Divulgación de la cultura científica y técnica en Le Mans

L’événement EfferveScience #30 Le Mans a été mis à jour le 2025-09-18 par CDT72