Effervesciences Amboise

Amboise

Début : Lundi 2026-04-18 11:00:00

fin : 2026-04-26 17:00:00

2026-04-18

Effervesciences est un festival pédagogique d’initiation aux sciences et aux techniques. Il s’inscrit cette année dans le prolongement de la thématique de l’eau développée par l’exposition estivale.

Fidèle à l’esprit inventeur de Léonard de Vinci, le festival privilégie une approche expérimentale, invitant le jeune public à observer et manipuler des maquettes, tout en suscitant curiosité, réflexion et conscience écologique.

Encadrés par les médiateurs spécialisés de la Fédération Régionale des Maisons des Jeunes et de la Culture de la région Centre-Val de Loire, les jeunes participants et leurs familles explorent à travers 17 ateliers interactifs les propriétés de l’eau et découvrent son cycle naturel à travers des simulations interactives et des reconstitutions.

Les enfants sont également sensibilisés à la gestion de l’eau dans la vie quotidienne et à l’échelle de la société. .

2 Rue du Clos Lucé Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

From April 12 to 21, 2025, the Château du Clos Lucé presents the Effervesciences event, dedicated to children and families, as part of the Léo, les coulisses du film d?animation exhibition.

