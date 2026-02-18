EFFETS MÈRES

Bel-Air-Val-d’Ance Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29 15:00:00

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-29

Effets mères est une conférence spectacle qui analyse, non sans humour, différents visages de la maternité. Une raconteuse, La mère l’Oie, propose des histoires réelles et imaginaires. Alma, journaliste pour France Mater, fait des retours sur les femmes qu’elle a interviewées.

Effets mères est une conférence spectacle qui analyse, non sans humour, différents visages de la maternité. Une raconteuse, La mère l’Oie, propose des histoires réelles et imaginaires. Alma, journaliste pour France Mater, fait des retours sur les femmes qu’elle a interviewées.

Dans ce spectacle, on croise la mauvaise mère l’amère, la bonne mère la mère veilleuse ou la mère éveilleuse, la maman des poissons et les pères porteurs…

La conférence s’articule autour de 5 points forts

1. Mère, pourquoi ? L’être ou ne pas l’être ?

2. Les mauvaises mères amères

3. Les bonnes mères mères veilleuses ou mères éveilleuses

4. Les vieilles mères

5. Les pères porteurs .

Bel-Air-Val-d’Ance 48600 Lozère Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Effets mères is a lecture-show that takes a humorous look at the different facets of motherhood. A storyteller, La mère l’Oie, shares real and imaginary stories. Alma, a journalist for France Mater, reflects on the women she has interviewed.

L’événement EFFETS MÈRES Bel-Air-Val-d’Ance a été mis à jour le 2026-02-18 par 48-OT Langogne