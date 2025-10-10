EFFETS MÈRES Saint-Chély-d’Apcher

EFFETS MÈRES Saint-Chély-d’Apcher vendredi 10 octobre 2025.

EFFETS MÈRES

6 Rue de la Gravière Saint-Chély-d’Apcher Lozère

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-10

fin : 2025-10-10

Date(s) :

2025-10-10

Spectacle conférence autour des mères de l’amère à la merveilleuse en passant par la maman des poissons.

Réservation conseillée.

Effets mères est une conférence spectacle qui analyse, non sans humour, différents visages de la maternité.

Une raconteuse, La mère l’Oie, propose des histoires réelles et imaginaires.

La Dictiomère donne des définitions et des explications

Alma, journaliste pour France Mater, fait des retours sur les femmes qu’elle a interviewées.

Dans ce spectacle, on croise la mauvaise mère l’amère, la bonne mère la mère veilleuse ou la mère éveilleuse, la maman des poissons et les pères porteurs…

La conférence s’articule autour de 5 points forts

1. Mère, pourquoi ? L’être ou ne pas l’être ?

2. Les mauvaises mères amères

3. Les bonnes mères mères veilleuses ou mères éveilleuses

4. Les vieilles mères

5. Les pères porteurs

Verre de l’amitié à l’issue de la représentation pour échanger avec Chantal Ferrier. .

6 Rue de la Gravière Saint-Chély-d’Apcher 48200 Lozère Occitanie +33 6 89 95 32 53

English :

Conference show about mothers: from the bitter to the wonderful, including the mother of fish.

Reservations recommended.

German :

Vortragsshow über Mütter: von der bitteren über die wunderbare bis hin zur Mutter der Fische.

Reservierung empfohlen.

Italiano :

Talk show sulle madri: da quelle amare a quelle meravigliose, compresa la madre dei pesci.

Si consiglia la prenotazione.

Espanol :

Tertulia sobre las madres: de lo amargo a lo maravilloso, pasando por la madre de los peces.

Se recomienda reservar.

