Effets spéciaux en direct ! Joué-lès-Tours

Effets spéciaux en direct !

1 Rue du 8 Mai Joué-lès-Tours Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-02-14 14:30:00

fin : 2026-02-14 17:30:00

Date(s) :

2026-02-14

Les Mycéliades c’est un festival français pluridisciplinaire, centré sur la science-fiction qui se déroule dans de nombreuses villes, dans toute la France métropolitaine et en Outre-mer.

Atelier de maquillage animé par Amandine Malinski

Chaque ville participante associe une médiathèque (nous !) et une salle de cinéma (le cinéma Les Studio à Tours) pour proposer des projections, des rencontres, des jeux ou des ateliers comme celui proposé par Amandine Malinski, une maquilleuse professionnelle, spécialiste des effets spéciaux et du maquillage de cinéma.

Elle vous dévoilera ses secrets de transformation cicatrices réalistes, visages d’extraterrestres, ou créatures fantastiques…

Entrée libre. .

1 Rue du 8 Mai Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 73 32 00

English :

Les Mycéliades is a multi-disciplinary French festival focusing on science fiction, which takes place in numerous towns and cities throughout mainland France and overseas.

