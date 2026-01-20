Effeuille ton livre Venez partager votre livre préféré à la librairie La Lisière La Lisière Librairie du Dehors Aubeterre-sur-Dronne

Effeuille ton livre Venez partager votre livre préféré à la librairie La Lisière

La Lisière Librairie du Dehors 3 rue Barbecane Aubeterre-sur-Dronne Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21 14:30:00

fin : 2026-02-21

Date(s) :

2026-02-21

Saison 2! Des lecteurs et lectrices de la librairie viendront partager avec le public leur livre coup de cœur.

.

La Lisière Librairie du Dehors 3 rue Barbecane Aubeterre-sur-Dronne 16390 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 83 18 82 contact@aubeterrelibrairie.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Effeuille ton livre Venez partager votre livre préféré à la librairie La Lisière

Season 2! Readers from the bookshop will come and share their favourite books with the public.

L’événement Effeuille ton livre Venez partager votre livre préféré à la librairie La Lisière Aubeterre-sur-Dronne a été mis à jour le 2026-01-20 par Office de tourisme du Sud Charente