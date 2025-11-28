Effeuiller la mer Les Champs Libres, Rennes Rennes Vendredi 19 décembre, 17h30 Entrée Libre

Le Souffle à l’Oreille vous embarque dans un voyage littéraire et musical à la surface des océans. Courants et vents contraires s’y agitent, entremêlant drôlerie, tristesse, angoisse et ravissement.

Une traversée poétique, sonore et musicale, née de cette question toute simple : À quoi penses-tu quand tu penses à la mer ? À partir de chansons, de sons et d’histoires puisées chez des auteurs et autrices d’aujourd’hui, nous évoquons la mer comme un miroir du monde — la montée des eaux, les départs, les traversées, le tourisme, la place des femmes… avec douceur, humour et un brin de sel.

Avec la comédienne Sara Darmayan et le musicien Flavien Ramel

Un spectacle tout public à partir de 7 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-12-19T17:30:00.000+01:00

Fin : 2025-12-19T18:30:00.000+01:00

1

lesoufflealoreille@gmail.com

Les Champs Libres, Rennes 10, Cours des Alliés Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine