Effroyables jardins 26 rue Louis Hémon 35200 Rennes Rennes Dimanche 8 mars, 17h00 Ille-et-Vilaine

Lecture spectacle à 4 voix

« Qu’est-ce qui peut réunir un instituteur respecté, clown à ses heures, son fils honteux de ce père qui se ridiculise dans de pathétiques numéros, de jeunes résistants enthousiastes, otages d’un officier nazi, un soldat allemand pacifiste et un certain Maurice Papon, préfet de la Gironde en 1945, condamné pour crimes contre l’humanité ?

Pudeur, humour et tendresse donnent le ton à ce récit simple et bouleversant que Michel Quint dédie à son père, résistant de la deuxième guerre mondiale. »

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-08T17:00:00.000+01:00

Fin : 2026-03-08T20:00:00.000+01:00

filhemon2020@gmail.com

26 rue Louis Hémon 35200 Rennes 26 rue Louis Hémon 35200 Rennes Bréquigny Rennes 35200 Ille-et-Vilaine



