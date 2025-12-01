EFOUSNÖEL Herpelmont

EFOUSNÖEL

Les Efousnés vous invitent à leur 3éme marché de Noël avec des artisans à l’intérieur et à l’extérieur, un esprit convivial et féerique, la venue du père Noël et de son lutin fera briller les yeux des petits et des grands.

Des chapiteaux seront installés avec tables et bancs pour pouvoir profiter du moment dans une ambiance chaleureuse.

Restauration avec tartines Vosgiennes cuites au feu de bois à déguster sur place où à emporter également une buvette qui servira des boissons chaudes et spécialités de Noël pour réchauffer les cœurs ont vous attend nombreuxTout public

Les Efousnés invite you to their 3rd Christmas market with indoor and outdoor craftsmen, a friendly and magical spirit, and the arrival of Santa Claus and his elf to sparkle the eyes of young and old alike.

Tents will be set up with tables and benches, so you can enjoy the moment in a warm atmosphere.

There will also be a refreshment stand serving hot drinks and Christmas specialities to warm the heart. We look forward to seeing you there

