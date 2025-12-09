Efthimios Moschopoulos – Fae POLE-SUD, CDCN Strasbourg Strasbourg

Efthimios Moschopoulos – Fae Mardi 9 décembre, 19h00 POLE-SUD, CDCN Strasbourg Bas-Rhin

Entrée libre sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-12-09T19:00:00 – 2025-12-09T19:30:00

Fin : 2025-12-09T19:00:00 – 2025-12-09T19:30:00

Efthimios Moschopoulos est un danseur et chorégraphe grec actuellement basé à Athènes. Ce projet Fae place la table, au centre de sa recherche. Une table qui serait un lieu de rencontre, un confessionnal bucolique distillant à la fois la tendresse et la violence de la campagne, sa solitude et l’angoisse de son identité, son besoin d’expression et la formation de sa sexualité. Une table comme un support pour partager ses souvenirs et ses références à la nourriture, le dîner en tant que pratique sociale.

POLE-SUD, CDCN Strasbourg 1 rue de Bourgogne, 67100 Strasbourg Strasbourg 67100 Bas-Rhin Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetterie.pole-sud.fr/spectacle?id_spectacle=40002335&lng=1 »}]

©Efthimios Moschopoulos