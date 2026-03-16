Égaré et merde aux sapins ! Maison de quartier de Villejean Rennes
Égaré et merde aux sapins ! Maison de quartier de Villejean Rennes dimanche 29 mars 2026.
Égaré et merde aux sapins ! Maison de quartier de Villejean Rennes Dimanche 29 mars, 15h00 Ille-et-Vilaine
Tarif plein: 7€; réduit: 4€; sortir: 4€; Enfants de moins de 10 ans : 2€
Tintamarre présente sa dernière création « Égaré et merde aux sapins ! » Monsieur Y est au bout du rouleau. Il travaille trop. Toujours entre deux trains. Et Avec Madame Y… Quelle fatigue ! Monsie…
Une comédie onirique tout public, la dernière création de Tintamarre.
Monsieur Y est au bout du rouleau. Il travaille trop. Toujours entre deux trains. Et Avec Madame Y… Quelle fatigue ! Monsieur Y s’endort sur un quai de la gare de Dijon. Et plonge ! Plonge si profondément qu’il va croiser des médecins lapins, des veuves Disco, des parachutistes sidérés, la Famille Royale des Poissons des Grands Fonds et la terrible Madame K !
Réveillez-vous Monsieur Y ! Votre train entre en gare. Enfin.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-03-29T15:00:00.000+02:00
Fin : 2026-03-29T16:15:00.000+02:00
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https://www.helloasso.com/associations/tintamarre-rennes/evenements/egare-et-merde-aux-sapins
Maison de quartier de Villejean 2, rue de Bourgogne 35000 Rennes Villejean – Beauregard Rennes 35000 Ille-et-Vilaine