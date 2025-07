Eglade de Sauzelle Rue principale Saint-Georges-d’Oléron

Eglade de Sauzelle

Rue principale Place de Sauzelle Saint-Georges-d’Oléron Charente-Maritime

Début : Mardi 2025-07-15 19:00:00

fin : 2025-08-05

Date(s) :

2025-07-15 2025-08-05

Venez déguster la véritable églade de moules dans le typique village de Sauzelle.

Planche de moules Assiette d’huîtres Boissons et ambiance musicale

Rue principale Place de Sauzelle Saint-Georges-d’Oléron 17190 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 47 32 36

English :

Come and enjoy genuine mussel eglade in the typical village of Sauzelle.

Mussel platter Oyster platter Drinks and music

German :

Probieren Sie die echte Miesmuschel-Eglade in dem typischen Dorf Sauzelle.

Miesmuschelbrett Austernteller Getränke und musikalische Untermalung

Italiano :

Venite a gustare un vero piatto di cozze nel tipico villaggio di Sauzelle.

Tagliere di cozze Piatto di ostriche Bevande e musica

Espanol :

Venga a degustar un auténtico plato de mejillones en el típico pueblo de Sauzelle.

Tabla de mejillones Plato de ostras Bebidas y música

