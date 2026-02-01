– ’ !

Égletons Corrèze

Début : 2026-02-14

fin : 2026-02-14

2026-02-14

À l’occasion de la Saint-Valentin , la Ville vous invite à déclarer votre amour… sous toutes ses formes.

Un mot doux pour votre moitié, une pensée pour votre famille, un message pour un ami cher faites passer vos plus beaux messages d’affection !

Ils seront diffusés sur les panneaux lumineux de la ville et sur nos réseaux sociaux, pour faire rayonner l’amour et la bienveillance partout autour de nous.

Comment participer ?

Envoyez votre message avant le mercredi 11 février 2026 par mail à communication@mairie-egletons.fr .

Égletons 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine communication@mairie-egletons.fr

