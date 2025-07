Église Accueillante à Archigny Lieu-dit L’Étoile Archigny

Église Accueillante à Archigny Lieu-dit L’Étoile Archigny samedi 12 juillet 2025.

Église Accueillante à Archigny

Lieu-dit L’Étoile Abbaye de l’Etoile Archigny Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-12 17:00:00

fin : 2025-07-12 21:30:00

Date(s) :

2025-07-12

Les églises accueillantes se déroulent en deux temps, une visite guidée suivie du concert pour terminer par un moment convivial.

À partir de 17h: expostion sur le vie des Cisterciens

À 19h **Visite guidée** de l’Abbaye **(sur réservation)**

À 20h: Concert avec **Duo Harpamundo**

Sylvie Bouchetière (Harpes Celtique et troubadour) et Aurélien Garrin (Guitare, Oud et Banjo)

Ces deux musiciens sympathiques et talentueux vous feront voyager bien au-delà de nos frontières à travers différentes cultures du monde. De la musique traditionnelle tunisienne avec Aurélien et son oud, jusqu’en Macédoine, en passant par l’Irlande, l’Amérique latine et la Chine, leur charisme et leurs explications captivantes vous emmèneront dans un périple musical inoubliable.

La soirée se terminera par un moment convivial. .

Lieu-dit L’Étoile Abbaye de l’Etoile Archigny 86210 Vienne Nouvelle-Aquitaine

English : Église Accueillante à Archigny

German : Église Accueillante à Archigny

Italiano :

Espanol : Église Accueillante à Archigny

L’événement Église Accueillante à Archigny Archigny a été mis à jour le 2025-06-29 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne