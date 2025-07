Église Accueillante à Coussay-les-Bois L’église Saint-Martin Coussay-les-Bois

L'église Saint-Martin 1 rue de Clamart à Coussay-les-Bois

Début : 2025-07-05 19:00:00

fin : 2025-07-05 21:30:00

2025-07-05

Les églises accueillantes se déroulent en deux temps, une visite guidée suivie du concert pour terminer par un moment convivial.

À 19h **Visite guidée** de l’église par un guide conférencier **(sur réservation)**

À 20h: Concert avec **le Duo La Source**

La Source est un duo violoncelle voix ne s’embarrassant d’aucun artifice. Privilégiant le contact direct avec l’auditeur, La Source détourne le classicisme de sa forme pour développer des chansons pop fragile et sobre.

Formé en 2020 et voulant s’affranchir de toute contrainte technique, Pierre et Mélodie décide de créer un duo ne nécessitant aucun système de diffusion et favorisant le concert dans les petits espaces. Le violoncelle de Pierre Le Bourgeois devient tantôt guitare tantôt basse et accompagne le chant tellurique et suave de Mélodie Orru.

La soirée se terminera par un moment convivial. .

L’église Saint-Martin 1 rue de Clamart à Coussay-les-Bois Coussay-les-Bois 86270 Vienne Nouvelle-Aquitaine

