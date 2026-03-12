Eglise & Bocage en musiques ! Saint-Ouen-le-Brisoult
Eglise & Bocage en musiques ! Saint-Ouen-le-Brisoult samedi 30 mai 2026.
Eglise & Bocage en musiques !
Eglise de Saint-Ouen-le-Brisoult Saint-Ouen-le-Brisoult Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 12:00:00
fin : 2026-05-30 21:00:00
Date(s) :
2026-05-30
Un concert original et une rencontre conviviale au cœur de l’église de Saint-Ouen-le-Brisoult, pour inaugurer la 2ème tranche des travaux de restauration après l’achèvement de la sacristie. Cette année, les travaux portent sur le clocher. .
Eglise de Saint-Ouen-le-Brisoult Saint-Ouen-le-Brisoult 61410 Orne Normandie +33 6 32 64 15 04 solb.patrimoine@gmail.com
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English : Eglise & Bocage en musiques !
L’événement Eglise & Bocage en musiques ! Saint-Ouen-le-Brisoult a été mis à jour le 2026-03-12 par Conseil départemental de l’Orne