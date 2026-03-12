Eglise & Bocage en musiques !

Eglise de Saint-Ouen-le-Brisoult Saint-Ouen-le-Brisoult Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 12:00:00

fin : 2026-05-30 21:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Un concert original et une rencontre conviviale au cœur de l’église de Saint-Ouen-le-Brisoult, pour inaugurer la 2ème tranche des travaux de restauration après l’achèvement de la sacristie. Cette année, les travaux portent sur le clocher. .

Eglise de Saint-Ouen-le-Brisoult Saint-Ouen-le-Brisoult 61410 Orne Normandie +33 6 32 64 15 04 solb.patrimoine@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Eglise & Bocage en musiques !

L’événement Eglise & Bocage en musiques ! Saint-Ouen-le-Brisoult a été mis à jour le 2026-03-12 par Conseil départemental de l’Orne