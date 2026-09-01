Eglise, crypte et parc du Prieuré – journées du patrimoine Cons-la-Grandville
dimanche 20 septembre 2026 · Cons-la-Grandville
Informations pratiques
Cons-la-Grandville
Eglise, crypte et parc du Prieuré – journées du patrimoine
Rue du Château Cons-la-Grandville Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-09-20 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Découverte de l’église, de la crypte et du parc du Prieuré avec le parcours « Les Arbres Fabuleux ».Tout public
0 .
Rue du Château Cons-la-Grandville 54870 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 82 44 99 00
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English :
Explore the church, the crypt, and the Priory Park on the “Fabulous Trees” tour.
L’événement Eglise, crypte et parc du Prieuré – journées du patrimoine Cons-la-Grandville a été mis à jour le 2026-09-04 par OFFICE DE TOURISME DU GRAND LONGWY
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