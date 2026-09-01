Informations pratiques

Cons-la-Grandville

Eglise, crypte et parc du Prieuré – journées du patrimoine

Rue du Château Cons-la-Grandville Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-09-20 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Découverte de l’église, de la crypte et du parc du Prieuré avec le parcours « Les Arbres Fabuleux ».Tout public

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Rue du Château Cons-la-Grandville 54870 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 82 44 99 00

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English :

Explore the church, the crypt, and the Priory Park on the “Fabulous Trees” tour.

L’événement Eglise, crypte et parc du Prieuré – journées du patrimoine Cons-la-Grandville a été mis à jour le 2026-09-04 par OFFICE DE TOURISME DU GRAND LONGWY