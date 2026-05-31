Église de Froberville, Église de Tourville les Ifs, de Froberville et d’Épreville, Froberville

Église de Froberville Mercredi 1 juillet, 20h00 Église de Tourville les Ifs, de Froberville et d’Épreville Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-01T20:00:00+02:00 – 2026-07-01T21:30:00+02:00

Fin : 2026-07-01T20:00:00+02:00 – 2026-07-01T21:30:00+02:00

Dimanche 28 Juin de 15h à 17h30 Accueil dans les églises de Vattetot-sur-Mer et Froberville

Ces deux églises, seront ouvertes pour y accueillir tous visiteurs, local ou de passage, un accueil simple sans visite organisée, en répondant seulement à leurs éventuelles questions.

Mercredi 1er Juillet Église de Froberville à 20h00 Rencontre autour du texte

“La Joie de l’Amour” du Pape François par notre évêque Mgr J.-L. BRUNIN

Cette année marque les dix ans d’un beau texte du pape François sur “La joie de l’Amour” (Amoris laetitia). Notre évêque nous en fera une présentation car la Nuit des églises peut aussi nous rassembler pour entendre ce que l’Église a à nous dire, la réflexion qu’elle porte sur les questions de notre époque.

Vendredi 3 Juillet de 20h30 à 22h00 Marche entre les églises de Tourville-les-Ifs et Épreville

La Nuit des Églises peut aussi être un moment de rencontre des uns et des autres d’un village à l’autre. La marche en est un moyen aussi nous partirons de Tourville-les-Ifs pour rejoindre à pied Epreville : une petite ballade, courte, sans grande difficulté avec un parcours animé.

Alors ! On vous attend !

Église de Tourville les Ifs, de Froberville et d’Épreville 76400 Froberville Froberville 76400 Seine-Maritime Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 0235293480 »}]

Rencontre autour du Texte « Joie de l’amour » Rencontre balade