Concert gratuit du chœur exceptionnel Magnum Opus venant des Etats-Unis ! Eglise de la madeleine Paris samedi 2 août 2025.

Un concert gratuit au cœur de Paris, dans le cadre grandiose de l’église de La Madeleine ! Le chœur de chambre Magnum Opus, venu des États-Unis et dirigé par Jason Iannuzzi, vous propose un moment musical intense et lumineux, avec le célèbre Requiem de Gabriel Fauré en pièce maîtresse.

Vous entendrez également des œuvres chorales puissantes et émouvantes, venues d’Amérique du Nord et de France – de Duruflé à Moore, Parker et Erb. Un programme d’exception, pour tous les amoureux de musique vocale, offert librement dans l’un des lieux sacrés les plus emblématiques de la capitale.

Le samedi 02 août 2025

de 16h00 à 17h00

gratuit Tout public.

Eglise de la madeleine Place de la Madeleine 75008 Paris

+33637471033 acfea.france@gmail.com https://www.facebook.com/acfeaconcertcalendar https://www.facebook.com/acfeaconcertcalendar