Choeur des USA · Fox Valley Festival Chorus Église de la Madeleine Paris 22 juin 2025

Le Fox Valley Festival Chorus est originaire d’Aurora, dans l’Illinois, à l’ouest de Chicago, et est reconnu comme l’un des premiers chœurs de la région de Chicago. Le chœur a été fondé en 1950 et compte aujourd’hui, plus de 60 membres : pour le plaisir de chanter et de se produire ensemble.

Ces dernières années, le chœur a eu l’honneur de se donner en concerts à New York : Carnegie Hall et le Lincoln Center. Une tournée a mené le chœur à travers le Canada et le nord des États-Unis (Musée royal de l’Ontario et le Princess of Wales Theatre de Toronto), au Rock & Roll Hall of Fame de Cleveland.Le groupe a eu le privilège de chanter à la basilique Saint-Pierre du Vatican et à la basilique Saint-Marc de Venise. Chef de choeur: Mary Beth McCarthy

Le dimanche 22 juin 2025

de 20h30 à 21h45

gratuit Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-06-22T23:30:00+02:00

2025-06-22T21:30:00+02:00_2025-06-22T22:45:00+02:00

fin : 2025-06-23T00:45:00+02:00

Église de la Madeleine Place de la Madeleine 75008 Paris

concerts.msc@gmail.com

À écouter, une chorale de 40 choristes et quatuor de cuivres oeuvres de Mozart, Fauré, Duruflé, Saint-Saëns, Rameaux, Palestrina etc…