Requiem de Fauré Église de la Madeleine Paris 6 juillet 2025

Les chœurs combinés de la St Agnes Cathedral de New York présentent une interprétation inoubliable du Requiem de Fauré dans le cadre magnifique de l’église du compositeur, La Madeleine, avec un chœur de 100 personnes et orchestre de chambre.

La St. Agnes Cathedral Chorale de Rockville Centre, NY, est un ensemble distingué de chanteurs adultes et adolescents avancés auditionnés, connu pour son excellence musicale, sa dévotion et sa présence dynamique. Depuis 1992, la Chorale est dirigée par Michael L. Bower, chef d’orchestre et organiste acclamé dont la vision et le leadership ont élevé l’ensemble du ministère de la musique de la cathédrale. Sous sa direction, la chorale a développé un répertoire très varié. Le chœur s’est produit au Carnegie Hall, cathédrale Saint-Patrick, au National Shrine de Washington, et ont effectué des tournées internationales en Italie, Autriche, Allemagne, Irlande et Royaume-Uni à la cathédrale de Westminster.

Le dimanche 06 juillet 2025

de 20h45 à 22h20

gratuit Public jeunes et adultes.

Église de la Madeleine Place de la Madeleine 75008 Paris

concerts.msc@gmail.com

Solistes Lyriques, Grand Orchestre et 100 choristes Américains de New York (St Agnes Cathedral Choirs) à découvrir. La direction artistique est signée Michael BOWER.