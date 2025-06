Concert gratuit de Latymer School de Londres Eglise de la Madeleine Paris 21 juillet 2025

The Latymer School est un

collège-lycée sélectif londonien d’environ 1350 élèves. L’école a été fondée en

1624 par le bienfaiteur Edward Latymer. Son orchestre de chambre et son

chœur de chambre se composent de 45 musiciens talentueux et passionnés de

musique, âgés de 15 à 18 ans, et qui ont l’intention d’étudier la musique à

l’université ou au conservatoire après le lycée. Il donnerons un concert à La Madeleine de Paris le lundi 21 juillet à 16h00.

L’orchestre et le chœur

de chambre de Latymer représentent l’école dans des festivals de musique

régionaux et nationaux anglais et ont gagné plusieurs récompenses dans le

passé. Ils se sont récemment produits à un concert au prestigieux Royal Festival

Hall de Londres pour marquer les 400 ans de la création de l’école.

Chaque été, le chœur de

chambre et l’orchestre de chambre font une tournée en Europe pour donner des

concerts, comme par exemple dans la Vallée de la Loire en juillet 2011 et plus

récemment en Belgique, en Allemagne, en Autriche, en Espagne et en Italie.

Ils ont eu le plaisir de se donner en concert dans les célèbres

cathédrales d’Europe dont celles de Chartres, Barcelone, Bonn, Salzbourg,

Venise et Bruxelles. Cette année ils joueront à Épernay, Meaux, Paris et

Avenay-Val-d’Or.

Le lundi 21 juillet 2025

de 16h00 à 17h00

gratuit

Tout public.

Eglise de la Madeleine Place de la Madeleine 75008 Paris

http://club-europe.co.uk +442087722864

