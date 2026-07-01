AGENDA · Bouxières-sous-Froidmont
église de la Nativité de la Vierge, Bouxières-sous-Froidmont (54), église de la Nativité-de-la-Vierge de Bouxières-sous-Froidmont, Bouxières-sous-Froidmont
vendredi 3 juillet 2026 · église de la Nativité-de-la-Vierge de Bouxières-sous-Froidmont · Bouxières-sous-Froidmont
Informations pratiques
église de la Nativité de la Vierge, Bouxières-sous-Froidmont (54) Vendredi 3 juillet, 18h30 église de la Nativité-de-la-Vierge de Bouxières-sous-Froidmont Meurthe-et-Moselle
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-03T18:30:00+02:00 – 2026-07-03T22:00:00+02:00
Fin : 2026-07-03T18:30:00+02:00 – 2026-07-03T22:00:00+02:00
église de la Nativité-de-la-Vierge de Bouxières-sous-Froidmont Bouxières-sous-Froidmont Bouxières-sous-Froidmont 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est
Chant, louanges et récitation du Chapelet. visite chants