église de la Nativité de la Vierge, Bouxières-sous-Froidmont (54), église de la Nativité-de-la-Vierge de Bouxières-sous-Froidmont, Bouxières-sous-Froidmont

vendredi 3 juillet 2026 · église de la Nativité-de-la-Vierge de Bouxières-sous-Froidmont · Bouxières-sous-Froidmont

Informations pratiques

église de la Nativité de la Vierge, Bouxières-sous-Froidmont (54) Vendredi 3 juillet, 18h30 église de la Nativité-de-la-Vierge de Bouxières-sous-Froidmont Meurthe-et-Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-03T18:30:00+02:00 – 2026-07-03T22:00:00+02:00

Fin : 2026-07-03T18:30:00+02:00 – 2026-07-03T22:00:00+02:00

église de la Nativité-de-la-Vierge de Bouxières-sous-Froidmont Bouxières-sous-Froidmont Bouxières-sous-Froidmont 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est

Chant, louanges et récitation du Chapelet. visite chants