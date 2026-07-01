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AGENDA · Bouxières-sous-Froidmont

église de la Nativité de la Vierge, Bouxières-sous-Froidmont (54), église de la Nativité-de-la-Vierge de Bouxières-sous-Froidmont, Bouxières-sous-Froidmont

vendredi 3 juillet 2026 · église de la Nativité-de-la-Vierge de Bouxières-sous-Froidmont · Bouxières-sous-Froidmont

Informations pratiques

Début
vendredi 3 juillet 2026
Fin
vendredi 3 juillet 2026
Lieu
église de la Nativité-de-la-Vierge de Bouxières-sous-Froidmont
Adresse
Bouxières-sous-Froidmont
Ville
54700 Bouxières-sous-Froidmont
Département
Meurthe-et-Moselle

église de la Nativité de la Vierge, Bouxières-sous-Froidmont (54) Vendredi 3 juillet, 18h30 église de la Nativité-de-la-Vierge de Bouxières-sous-Froidmont Meurthe-et-Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-03T18:30:00+02:00 – 2026-07-03T22:00:00+02:00
Fin : 2026-07-03T18:30:00+02:00 – 2026-07-03T22:00:00+02:00

église de la Nativité-de-la-Vierge de Bouxières-sous-Froidmont Bouxières-sous-Froidmont Bouxières-sous-Froidmont 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est
Chant, louanges et récitation du Chapelet. visite chants