Eglise de Millery – Visite découverte Eglise de Millery Millery

Début : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

A l’occasion des journées Patrimoine,

l’Association Paroissiale de Millery propose l’histoire de l’église Sainte-Croix

Sa construction, sa restauration dans les années 80, celle du clocher en 2008, Christ en croix selon Simon Saint-Jean mis en lumière, Vierge dorée, Saints de Millery et les bustes reliquaires, le baptistère…

Commentaires sur demande

M. Bérard