Eglise de Saint-Jean-Baptiste à Bilhères Journées européeenes du patrimoine 2025 Bilhères

Eglise de Saint-Jean-Baptiste à Bilhères Journées européeenes du patrimoine 2025 Bilhères samedi 20 septembre 2025.

Eglise de Saint-Jean-Baptiste à Bilhères Journées européeenes du patrimoine 2025

Eglise Saint Jean-Baptiste Bilhères Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-20

Visite libre samedi et dimanche. D’origine médiévale, l’église a été restaurée et agrandie à partir de 1863. De style néo-gothique, elle est composée d’une abside polygonale et d’une nef flanquée de bas-côté, à quatre travées avec voûtes en ogive, et d’un clocher porche surmonté d’une flèche polygonale. Le décor peint des voûtes a été exécuté, en 1867, par le peintre Paul Poublan alors que l’ensemble des verrières a été créé, en 1864, par Jules-Pierre Mauméjan, d’une grande famille de peintres verriers. .

Eglise Saint Jean-Baptiste Bilhères 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 82 60 92

English : Eglise de Saint-Jean-Baptiste à Bilhères Journées européeenes du patrimoine 2025

German : Eglise de Saint-Jean-Baptiste à Bilhères Journées européeenes du patrimoine 2025

Italiano :

Espanol : Eglise de Saint-Jean-Baptiste à Bilhères Journées européeenes du patrimoine 2025

L’événement Eglise de Saint-Jean-Baptiste à Bilhères Journées européeenes du patrimoine 2025 Bilhères a été mis à jour le 2025-08-28 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées