Eglise de Saint-Jean-Baptiste à Bilhères Journées européeenes du patrimoine 2025 Bilhères

Eglise Saint Jean-Baptiste Bilhères Pyrénées-Atlantiques
Gratuit
Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-21
2025-09-20
Visite libre samedi et dimanche. D’origine médiévale, l’église a été restaurée et agrandie à partir de 1863. De style néo-gothique, elle est composée d’une abside polygonale et d’une nef flanquée de bas-côté, à quatre travées avec voûtes en ogive, et d’un clocher porche surmonté d’une flèche polygonale. Le décor peint des voûtes a été exécuté, en 1867, par le peintre Paul Poublan alors que l’ensemble des verrières a été créé, en 1864, par Jules-Pierre Mauméjan, d’une grande famille de peintres verriers. .
Eglise Saint Jean-Baptiste Bilhères 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 82 60 92
