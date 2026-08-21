Église de Saint-Julien, la chapelle Sainte-Anne et les fontaines, Église paroissiale Saint-Julien, Saint-Julien-de-Vouvantes

Informations pratiques

Église de Saint-Julien, la chapelle Sainte-Anne et les fontaines 19 et 20 septembre Église paroissiale Saint-Julien Loire-Atlantique

Visite libre, contact au 02 40 55 52 77

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

En 1889, une nouvelle église servant au pèlerinage est édifiée par l’architecte François Bourgouin. Cette église est la plus grande du département après la cathédrale de Nantes. Sa crypte renferme un dépôt de pierres et de statues provenant de l’ancienne église.

Audio-guides à télécharger sur le site www.tourisme-chateaubriant.fr

Le samedi 19 septembre

 14h30 visite guidée à partir de l’église puis la crypte, la chapelle Sainte Anne, le lavoir, les fontaines et nous terminons la visite par l’étang Au-delà-l’eau où il y aura des photos anciennes sur les arbres et un bar pour les assoiffés et des gâteaux pour les affamés.

Le dimanche 20 septembre

 10h00, ouverture de la crypte

 A partir de 12h00, pique-nique à l’étang où il y a toujours les photos, le bar et les gâteaux.

 Visite libre des différents sites toute la journée (fontaines, chapelle, lavoir, église et crypte, ancienne ligne de chemin de fer)

 14h30 : saynètes au lavoir

 15h30 : rendez-vous aux fontaines pour une histoire sur le petit train (des photos et textes sur l’ancienne ligne de chemin de fer sont installés sur le chemin)

 16h00 : saynètes au lavoir

 18h00 : concert du duo « comme la cigale … » dans la crypte (chant, guitares, théorbe), entrée à prix libre

Église paroissiale Saint-Julien 2 All. des Bleuets, 44670 Saint-Julien-de-Vouvantes, France Saint-Julien-de-Vouvantes 44670 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« link »: « http://www.tourisme-chateaubriant.fr »}] Église de pèlerinage reconstruite en 1886-1889 par François Bougouin, avec crypte en place sur libre inspiration de l’ancien sanctuaire gothique flamboyant dédié à Saint-Julien de Brioude.

En 1889, une nouvelle église servant au pèlerinage est édifiée par l’architecte François Bourgouin. Cette église est la plus grande du département après la cathédrale de Nantes. Sa crypte renferme un…

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